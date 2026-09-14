Chce mě za každou cenu dostat do vězení, tvrdí muž obžalovaný z útoku kyselinou
14. 9. 2026 14:38 Krimi
Osm let ve věznici se zvýšenou ostrahou za trestný čin ublížení na zdraví hrozí pětašedesátiletému Gejzovi H. z Plzně. Ten podle obžaloby polil svou bývalou družku kyselinou. Obžalovaný vinu odmítá, prý ho chce bývalá partnerka za každou cenu dostat za mříže. Před soudní síň ho přišla podpořit zhruba dvacetihlavá romská komunita.
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