Chodkyně na přechodu vběhla přímo pod auta, jedno ji srazilo
O štěstí může mluvit chodkyně, kterou na přechodu srazilo auto. Žena přebíhala rušnou křižovatku na červenou. Zatímco jeden vůz jí zastavil, druhý ne a ženu odmrštil.
02:43
Muže, který chytá labutě, řešili strážníci už před pěti lety
Krimi30. 1. 2026 12:34
01:04
Muž na pražské náplavce chytil labuť a odvezl ji
Domácí30. 1. 2026 12:34
03:08
Polívka se vůbec poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny
Domácí30. 1. 2026 11:52
02:11
Kuriozita ve Sněmovně. Dorazil k nám VAR, vtipkoval fotbalový fanoušek Skopeček
Domácí30. 1. 2026 11:44
01:08
Podaří se zachránit budovu starého krásenského nádraží?
Domácí30. 1. 2026 11:26
00:47
Vzala si o čtyřicet let staršího profesora, život s ním si žena pochvaluje
Lifestyle30. 1. 2026 11:22
01:07
Chebští drážní hasiči mají novou základnu
Domácí30. 1. 2026 11:16
00:37
Pohřebáci v Rusku prošacovali a okradli mrtvého
Zahraniční30. 1. 2026 11:14
00:35
Chodkyně na přechodu vběhla přímo pod auta, jedno ji srazilo
Krimi30. 1. 2026 10:12
02:13
Vylamoval zámky od výdejních boxů, policisté ho chytili přímo při krádeži
Krimi30. 1. 2026 10:10
53:24
Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření
Rozstřel30. 1. 2026 10:02
02:20
Trailer filmu SOS
Domácí30. 1. 2026 8:52
00:49
Trump uvedl, že jméno svého kandidáta na nového šéfa Fedu oznámí už dnes
Zahraniční30. 1. 2026 7:22
01:06
moto g57 POWER
01:07
Slavné závodní speciály BMW zkrášlené umělci jsou v Paříži
01:36
Prohlédněte si slavný Bugattiho vlak, unikát vystavili na výstavě Retromobile v Paříži
02:31
Muzeum vypadalo před 100 lety jako skladiště. Stát šetřil na paměti národa
00:20
Potomci slavných spojili síly. Prachař, Čtvrtníčková a Mat213 boří singlem sítě
Společnost30. 1. 2026 0:06
00:47
Hvězdou pařížské výstavy je prezidentský vlak Bugatti
Následující videa
02:13
Vylamoval zámky od výdejních boxů, policisté ho chytili přímo při krádeži
01:34
Kamiony při tragické nehodě zablokovaly hasičům bezohledně záchrannou uličku
05:51
Za zpronevěřené peníze budu dál bojovat jako lev, řekl po rozsudku Barták
03:38