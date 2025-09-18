Trest za desítky uhynulých krav? Odvolací soud chce před rozhodnutím doplnit dokazování, jednání odročil

Krimi | Soudy
Vrchní soud v Praze řeší odvolání v případu farmy z Chomutovska, na níž měly kvůli nevhodným podmínkám chovu uhynout desítky kusů skotu. Bývalého ředitele této zemědělské společnosti Antonína Hajzlera za to poslal prvoinstanční soud do vězení na šest let a devět měsíců. Jednatel firmy František Horn dostal podmínku. Oba chtějí tresty zvrátit. S uloženým peněžitým trestem ve výši 4,5 milionu korun nesouhlasí ani opatrovník stíhané farmy. Státní zástupkyně naopak podala odvolání v neprospěch všech obžalovaných.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:05

Obézní muž zemřel na infarkt. Z bytu ho dostal jeřáb
Zahraniční
18. 9. 2025 13:24
03:09

Trest za desítky uhynulých krav? Odvolací soud chce před rozhodnutím doplnit dokazování, jednání odročil
Krimi
18. 9. 2025 13:10
01:07

Slavnostní večeře na hradě Windsor. Trump oslavil pevné pouto mezi Británií a USA
Společnost
18. 9. 2025 12:34
01:01

Studenti pozvali na debatu politické špičky
Domácí
18. 9. 2025 12:18
07:47

Šéfdesignér Škody vás naučí kreslit auta
Technika
18. 9. 2025 12:00
00:43

Dan Brown na Hradě posnídal s Petrem Pavlem. Prahu miluju, vyznal se spisovatel
Domácí
18. 9. 2025 11:58
00:21

Pozor na meč! Zná snad Karel III. českou komedii?
Zahraniční
18. 9. 2025 11:58
01:35

Pro záchranu lidského života vyšlapali policisté osm pater
Krimi
18. 9. 2025 11:40
01:29

Izraelské ministerstvo obrany představilo laser pro sestřelování raket
Zahraniční
18. 9. 2025 11:22
00:47

Raperka Cardi B. čeká čtvrté dítě s hráčem NFL
Společnost
18. 9. 2025 11:20
00:58

Brněnský orloj stojí v centru města už 15 let
Domácí
18. 9. 2025 9:26
00:46

Školy na severu Moravy a ve Slezsku objíždí dentobus
Domácí
18. 9. 2025 9:20
00:53

Hrdinové moderní energetiky jsou z Přibyslavi, cenu získala firma Neufe
Domácí
18. 9. 2025 8:11
00:33

Při přestřelce v USA zemřeli tři policisté
Zahraniční
18. 9. 2025 7:32
01:02

V Malešicích se srazil autobus a tři auta
Domácí
18. 9. 2025 7:20
01:28

Důl Centrum se promění, poslouží i výzkumu
Domácí
18. 9. 2025 6:50
00:48

Transgender dcera Elona Muska boduje v modelingu
Společnost
18. 9. 2025 0:06
03:10

Z obchodního domu Máj se před rokem stal dům zábavy. Navštívili jsme ho
Domácí
18. 9. 2025 0:06
00:24

Když se stoly hýbou
Lifestyle
18. 9. 2025 0:06
00:30

Revoluce u Audi. Brutalistní kupé ukazuje budoucnost designu značky
Technika
18. 9. 2025 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.