Chovatel dostal za nezákonné obchodování se zvířaty podmínku

Krimi | KRIMI
Okresní soud v Teplicích potrestal dlouholetého chovatele Jiřího Bartůňka kvůli nezákonnému obchodování s exotickými zvířaty. uložil mu trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho a půl roku.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:30

Chovatel dostal za nezákonné obchodování se zvířaty podmínku
Krimi
27. 1. 2026 17:20
00:49

Lidem s Parkinsonovou nemocí nabízí univerzita novinku: léčbu tancem
Domácí
27. 1. 2026 17:16
04:28

Macinka chce znemožnit Pavlovi jet na summit NATO. Vyjednávám, nevydírám, říká
Domácí
27. 1. 2026 16:58
02:25

Radixact umožňuje efektivnější léčbu obtížně léčitelných onkologických pacientů v pražské VFN
Domácí
27. 1. 2026 15:48
02:34

Slovensko podá žalobu proti zákazu dovozu plynu z Ruska, oznámil Fico
Zahraniční
27. 1. 2026 15:48
01:15

Agenti ICE nejsou vítáni, rozčiluje se starosta Milána
Zahraniční
27. 1. 2026 15:42
04:17

Svědčí to o ješitnosti a jájinkovství Petra Macinky, řekl Rakušan
Domácí
27. 1. 2026 15:38
00:45

Řidič kamionu před jízdou vypil láhev whisky
Krimi
27. 1. 2026 15:10
01:26

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále
Domácí
27. 1. 2026 14:50
02:17

Musí to vést k odvolání Macinky, řekl šéf ODS, Malé z ANO vadí styl komunikace
Domácí
27. 1. 2026 14:14
00:33

Ben Cristovao vydal motivační song Vlajka. Inspiroval se tlakem, který zažívají olympionici
Společnost
27. 1. 2026 13:30
02:23

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil
Domácí
27. 1. 2026 13:28
00:46

Celníci při razii našli drogy, zakázané střelné pero i kradená elektrokola
Krimi
27. 1. 2026 13:00
01:52

Kriminalisté si došli pro podvodníky, skupina vymámila z lidí miliony
Krimi
27. 1. 2026 12:46
00:57

Je tu další pokus sesadit Okamuru. Je hlásnou troubou Kremlu, řekl šéf TOP 09
Domácí
27. 1. 2026 12:32
00:30

Dominika Myslivcová v centru pozornosti. Píší, že bere tátu třem malým dětem
Lifestyle
27. 1. 2026 12:00
00:41

Sněžný levhart potrhal ženu, chtěla si ho vyfotit
Zahraniční
27. 1. 2026 11:40
00:41

Naháč, který řídil dopravu v Opavě, skončil v nemocnici
Krimi
27. 1. 2026 11:38
00:13

Vánoční dárek pro jihlavskou zoo. Komba
Domácí
27. 1. 2026 11:34
00:41

Iva Pazderková si udržuje skvělou formu. Pravidelným cvičením inspiruje fanoušky
Lifestyle
27. 1. 2026 11:34

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.