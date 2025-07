VIDEO: Chtěla pomoc muži, který ležel na silnici. Alkoholik ji za to praštil do obličeje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

U polonahého muže, který ležel za tmy uprostřed silnice v plzeňské části Lobzy, zastavila loni v dubnu mladá řidička. Měla strach, jestli se mu už něco nestalo, chtěla ho ochránit před přejetím auty nebo autobusy. Navíc kolem muže běhali dva psi. Opilý muž se jí za snahu pomoci odvděčil dvěma intenzivními údery do obličeje. Třicetiletého alkoholika Michaela Jůvu za to poslal dnes soud do věznice.

