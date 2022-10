VIDEO: Chytré hodinky odhalily zloděje, který se vloupal do rodinného domu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V pátek 14. října se neznámý pachatel v časných ranních hodinách vloupal do rodinného domu v Praze 5 na Zličíně. Pod rouškou tmy si z něj odnesl sportovní náčiní, osobní věci a elektroniku za několik desítek tisíc korun. Spolu s lupem zmizely i chytré hodinky, a to bylo dobře. Když přišel majitel napadeného domu v dopoledních hodinách vloupání nahlásit, policistům na služebně mimo jiné sdělil, že hodinky lokalizoval v Nádražní ulici na Smíchově. Tam se nachází i obchod zabývající se výkupem a prodejem elektroniky a vzniklo podezření, že by se kořist pokusil neznámý prodat právě tam. Když hlídka dorazila na místo v obchodě, ani před ním se už nikdo nenacházel. Signál z hodinek ale neutichl, přesunul se do prostoru budov v Radlické ulici. Policisté se tak začali prohledávat nejen systém budov, ale i jejich sklepení, kde se čas od času zdržují bezdomovci. Byl to dobrý nápad, neboť našli pootevřené dveře od místnosti, kde objevili dva muže. Oba svorně tvrdili, že s vloupáním do rodinného domku nemají nic společného a žádné kradené věci u sebe nemají. Nebyla to však pravda. Když poškozený prozvonil hodinky, rozezněly se na ruce jednoho z kontrolovaných, a tak nebylo pochyb, co bude následovat. Místo hodinek na rukou zaklapla pouta a muž putoval na policejní služebnu. Ještě před cestou vydal policistům část věcí, které pocházely z vloupání do rodinného domku.

video: iDNES.tv