Cyklista u soudu odmítl, že řidičku kopal a mlátil do břicha. Ona napadla mě, tvrdí

Obvodní soud pro Prahu 1 začal ve středu řešit případ fyzického konfliktu mezi cyklistou a řidičkou auta v centru Prahy. Žena po incidentu zemřela. Podle pozůstalých, kteří případ medializovali, může za její smrt právě cyklista Václav Socher. Muž to odmítá. Uvedl, že ho žena napadla poté, co s ní chtěl řešit její nadávky vůči svým malým dětem. Trvá na tom, že se pouze bránil. Popřel tvrzení obžaloby, že řidičku kopal a mlátil do břicha. Za těžkou újmu na zdraví a výtržnictví mu hrozí tři až deset let vězení. Z právní kvalifikace vyplývá, že mu státní zástupkyně neklade za vinu ženinu smrt. V obžalobě však stojí, že řidičce přivodil trhlinu tenkého střeva. Socher si myslí, že se žena musela zranit až v době po incidentu.

