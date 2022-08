VIDEO: Cyklista se naštval, že nemůže s kolem do autobusu, tak mu rozbil dveře Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na sídlišti v pražských Bohnicích do autobusu nastoupil muž s jízdním kolem. Nevěděl však, že s ním do vozu MHD nesmí. Řidič ho proto poprosil, aby si z autobusu vystoupil. To se však rozzuřenému cyklistovi nelíbilo. Vztek si nakonec vylil na dveřích autobusu, které vysklil a utekl.

video: PČR