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Cyklista spadl v Karlových Varech do Teplé, kde byly jen tři centimetry vody

Krimi | KRIMI
S lehkými zraněními skončil v úterý na Emergency karlovarské nemocnice cyklista, který havaroval v lázeňském centru Karlových Varů. Přímo před Grandhotelem Pupp spadl z několikametrové zdi do koryta Teplé. Na břeh mu pomohli policisté a hasiči.
video: PČR
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