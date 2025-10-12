Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená
12. 10. 2025 11:02 Krimi
Dálnice D8 je na 23. kilometru u Ledčic na Mělnicku ve směru na Německo po nehodě kamionu uzavřená. Kamion leží na boku přes dva jízdní pruhy. Nikdo se nezranil. Provoz by mohl být podle předběžných informací obnoven kolem poledne, uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
