Na D8 se srazily dva kamiony, jeden řidič zůstal zaklíněný
V Cínovecké ulici na dálnici D8 havarovaly dva nákladní automobily. Jeden řidič zůstal zaklíněný ve voze. Silnice je od sjezdu na Ďáblice ve směru do centra uzavřena.
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