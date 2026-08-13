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Srážka tří aut na D10. Jeden z vážně zraněných na místě zemřel

Krimi
Dálnici D10 u Mladé Boleslavi ve směru na Prahu uzavřela ve čtvrtek odpoledne vážná nehoda tří aut. Jeden člověk po srážce zemřel, další lidé jsou zranění. Dálnice bude podle policie uzavřená zřejmě delší dobu.
video: iDNES.tv
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