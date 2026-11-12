Chodec na D4 nepřežil srážku s autem
Dálnici D4 ve směru ze Strakonic na Prahu v úterý večer uzavřela tragická dopravní nehoda. Podle informací z místa na 40,8. až 41. kilometru dálnice, konkrétně nedaleko autobusové zastávky, srazil osobní automobil chodce. Chodec srážku nepřežil.
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Chodec na D4 nepřežil srážku s autem
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