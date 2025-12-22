Na dálnici D5 havaroval kamion, blokuje oba směry

Krimi | KRIMI
Na dálnici D5 havaroval kamion, který zdemoloval středová svodidla. Kvůli tomu je tak omezen provoz v obou směrech. Průjezd je možný pouze jedním jízdním pruhem, kvůli čemuž se teď tvoří kolony. Nyní za pomoci těžké techniky probíhá jeho vyproštění.
video: Tomáš Nejedlý
