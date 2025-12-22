Na dálnici D5 havaroval kamion, blokuje oba směry
Na dálnici D5 havaroval kamion, který zdemoloval středová svodidla. Kvůli tomu je tak omezen provoz v obou směrech. Průjezd je možný pouze jedním jízdním pruhem, kvůli čemuž se teď tvoří kolony. Nyní za pomoci těžké techniky probíhá jeho vyproštění.
Na dálnici D5 havaroval kamion, blokuje oba směry
Krimi22. 12. 2025 12:54
