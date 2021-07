VIDEO: Pat a Mat ztratili kontejner, naložení byla groteska Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Těžký kontejner spadl začátkem tohoto týdne z nákladního vozidla na slovenské dálnici R7 a několik metrů se pak sunul pravým jízdním pruhem. Když to zpozoroval řidič a jeho závozník, okamžitě se na místo vrátili, kontejner odtlačili za krajnici a pokusili se ho znovu naložit. To se ale moc nepovedlo a jejich práce připomínala nešiky z Večerníku Pat a Mat. Na silnici jim totiž spadl i druhý kontejner. I když pády poškodili nešikové povrch dálnice, po naložení kontejnerů z místa odjeli, aniž by nehodu nahlásili. Pátrá po nich proto slovenská policie.

video: Polícia SR