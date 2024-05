VIDEO: Další z vítkovských žhářů žádá o propuštění Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Další z vítkovských žhářů žádá o propuštění

Okresní soud v Karviné řeší případné podmínečné propuštění Jaromíra Lukeše, jednoho ze čtyř žhářů, kteří v dubnu 2009 vhodili zápalné lahve do domku obývaného romskou rodinou na okraji Vítkova. Lukeš dostal za pokus vraždy s rasistickým podtextem 22 let vězení, odseděl si více než 15 let.

