VIDEO: Ze msty ubodal spolužačku, která ho odmítla. Soud mu potvrdil 18 let vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ze msty ubodal spolužačku, která ho odmítla. Soud mu potvrdil 18 let vězení

Devatenáctiletý Daniel Miarko si odpyká 18 let vězení za to, že loni na Plzeňsku ubodal svou bývalou spolužačku. Trest mu dnes potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jeho odvolání. Motivem vraždy byla msta za to, že dívka neopětovala mladíkovy milostné city. Rodině své oběti musí Miarko uhradit pět milionů korun za způsobenou újmu.

video: Jiří Pánek, Peter Antalík, iDNES.tv