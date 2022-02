VIDEO: "Rittigův právník" jde za krácení daní na šest let za mříže Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pražský vrchní soud poslal bývalého advokáta Davida Michala za krácení daní při prodeji pozemků v pražských Hodkovičkách na šest let do vězení. Zpřísnil prvoinstanční rozsudek, podle kterého si měl za mřížemi odpykat pět let. Podnikateli Ferdinandu Überallovi potvrdil odvolací senát pětiletý trest. Verdikt je pravomocný. Muži vinu od počátku odmítají. Michal byl již dříve pravomocně odsouzen za podplacení někdejšího ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Figuroval rovněž v některých kauzách spojených s lobbistou Ivem Rittigem.

video: iDNES.tv