Miliony po otci dostane David Rath. Závěť je pravá, potvrdil soud ve sporu s bratrem Michalem

Závěť, kterou Ratmír Rath odkázal veškerý svůj majetek svému synovi – bývalému středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi – je pravá a platná. Ve čtvrtek to pravomocně potvrdil pražský městský soud, který zamítl odvolání Davidova bratra Michala. Ten v žalobě tvrdil, že otec nebyl těsně po infarktu ve stavu, který by umožnil sepsat testament o vlastní vůli, a že na něj David vyvíjel nátlak. Součástí dědictví by mělo být i osm milionů, které policie našla v roce 2012 u zadrženého exhejtmana doma.

video: iDNES.tv