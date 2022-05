VIDEO: Dealer během dne měnil účes i oblečení, stejně ho chytili Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dealer během dne měnil účes i oblečení, stejně ho chytili

Dva dealery drog se podařilo dopadnout kriminalistům na Černém mostě v Praze. Prvního z nich zadrželi v garážích přímo při předání drog, obviněný přitom teprve před rokem opustil vězení a ihned začal opakovaně páchat trestnou činnost. Drogy prodával ve svém bydlišti nebo za odběrateli docházel do stanic metra, anebo do podzemních garáží nedalekého obchodního centra. Recidivista byl ze zkušenosti z minulých zadržení extrémně opatrný a svou činnost se neustále pokoušel kamuflovat. Během dne několikrát měnil oblečení a účesy, aby policisty zmátl, ale to mu nebylo nic platné. Druhého z dvojice kriminalisté z Prahy III zadrželi v pondělí odpoledne, po bezprostřední předávce odběrateli, přímo před jeho bytem v Praze 9. Mužům teď hrozí až 10 let vězení.

video: iDNES.tv