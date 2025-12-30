Policisté na Děčínsku pronásledovali zdrogovaného řidiče

Krimi
Policisté na Děčínsku pronásledovali minulý týden ve čtvrtek řidiče, který před nimi ujížděl vysokou rychlostí. Po nebezpečné jízdě přes několik vesnic narazil bokem auta do oplocení a utekl. Po dvou hodinách ho vypátral psovod. Šestatřicetiletý šofér měl zákaz řízení a pozitivní test na drogy. Policisté muže obvinili z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
video: Policie ČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:34

Policisté na Děčínsku pronásledovali zdrogovaného řidiče
Krimi
30. 12. 2025 18:26
00:32

Obří loupež v Německu. Spořitelna přišla o 30 milionů eur
Zahraniční
30. 12. 2025 17:22
00:40

Saúdové vs. Emiráty. V Jemenu přituhuje, platí výjimečný stav, hranice se zavřely
Zahraniční
30. 12. 2025 16:30
01:20

Špindlerův Mlýn před Silvestrem zaplnili lyžaři
Domácí
30. 12. 2025 16:10
00:47

Jak se zachraňuje labuť: Skok do ledové vody a operace
Domácí
30. 12. 2025 16:02
01:12

Před Silvestrem je Lipno plné lyžařů
Domácí
30. 12. 2025 15:34
01:56

Při požáru garáže se popálil jeden člověk, zásah hasičů komplikovalo náledí
Krimi
30. 12. 2025 15:08
00:43

Auto v Istanbulu se propadlo do země, nevadí mi to, řekl majitel
Zahraniční
30. 12. 2025 14:38
00:45

Eurostar kvůli technickým potížím zastavil vlaky mezi Evropou a Londýnem
Zahraniční
30. 12. 2025 14:12
01:04

Zima zaskočila Rusko. Sníh ochromil i Moskvu
Zahraniční
30. 12. 2025 14:08
00:49

Žena má téměř dva metry, další centimetry si přidává ještě díky podpatkům
Společnost
30. 12. 2025 13:28
00:55

Outlet od Lidlu v Olomouci zavírá brány
Domácí
30. 12. 2025 13:02
01:09

Město v úzké části chodníku zřídilo a hned zrušilo cyklostezku
Domácí
30. 12. 2025 12:52
00:59

Řidičům uleví nový parkovací dům u nemocnice
Domácí
30. 12. 2025 12:18
00:48

Orešnik byl v Bělorusku zařazen do bojové služby, oznámila Moskva
Zahraniční
30. 12. 2025 11:06
00:51

Zničené mariupolské divadlo se znovu otevřelo. Rusko mluví o obnově
Zahraniční
30. 12. 2025 11:04
01:05

Ve Velešíně lidé obdivují Rouhův betlém
Domácí
30. 12. 2025 10:02
02:25

V ateliéru Nosme šijí kostýmy pro krasobluslařskou dvojici sourozenců Taschlerových
Domácí
30. 12. 2025 9:56
01:00

V kolejišti u hlavního nádraží našli mrtvého muže
Domácí
30. 12. 2025 9:52
00:30

Nepál ruší program sbírání odpadu na Everestu
Zahraniční
30. 12. 2025 9:34

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.