VIDEO: Distributor dětské pornografie byl v hledáčku FBI i Europolu, dopadli ho čeští kriminalisté Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Distributor dětské pornografie byl v hledáčku FBI i Europolu, dopadli ho čeští kriminalisté

Pražští policisté pracovali více než rok na odhalení rozsáhlé trestné činnosti muže, kterou páchal po dobu několika let a to na skryté části internetu tzv. Dark netu. Jednalo se o českého občana v pokročilém věku, který v minulosti získal i americké občanství a již v 80. letech byl americkými médii popisován jako „elektronický génius“. Americká FBI o této osobě a jeho aktivitách evidovala informace takřka deset let. Totožnost tohoto muže byla však odhalena až na základě mezinárodní operace koordinované Europolem. Díky této spolupráci tak mohli pražští kriminalisté provést potřebná šetření a následně uvedenou osobu dopadnout.

video: iDNES.tv, Policie ČR