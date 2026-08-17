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Dítě v národním parku rylo do pískovce, rodiče se dívali

Krimi | KRIMI
Nejvyšší možnou pokutu, tedy deset tisíc korun, dostali v Národním parku České Švýcarsko rodiče chlapce, který přímo před jejich zraky ryl do pískovce nedaleko Pravčické brány. Počínání malého dítěte natočil jiný návštěvník, který následně záznam předal správě parku.
video: NPČS
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