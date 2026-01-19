Kočku nacpala do tašky a propichovala, dívka se týráním pochlubila na TikToku

Svou kočku nacpala do igelitové tašky, kterou následně házela po pokoji, mlátila botou či zvíře propichovala ostrým předmětem. Případem se už zabývají jihočeští policisté. Podle informací iDNES.cz  domácí zvíře trápila dvaadvacetiletá dívka ze Strakonicka, která si své počínání natáčela na sociální síť TikTok.
