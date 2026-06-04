Vrtulník se při startu v Kopřivnici děsivě kymácel
Kopřivnické dny techniky, které se konaly o posledním květnovém víkendu, měly kromě řady atrakcí, jako byla projížďka závodními speciály Tatra z Rallye Dakar, i další nečekanou událost. Jednalo se o manévr vrtulníku těsně nad zemí, který přítomní návštěvníci vyhodnotili jako nebezpečný a jeden z nich to natočil i na video. Akce se konala na zkušebním polygonu Tatra.
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