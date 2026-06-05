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Do Kynšperku se vrátili kriminalisté, mluví se o nálezu dalších částí dětského těla

Krimi | KRIMI
Kriminalisté v pátek v Kynšperku nad Ohří pokračují ve vyšetřování nálezu části lidského těla. Podle zjištění iDNES.cz šlo o horní končetinu malého dítěte, která se našla na zahradě rodinného domu poté, co se krutým způsobem matka po porodu zbavila miminka. Podle serveru Novinky se na místě našly další nespecifikované části dětského těla.
video: iDNES.tv
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