Osahával pacientku a jezdil na ní jako na koni? Psychiatr vinu odmítá, podle soudu může být případ kvalifikován přísněji

Pražský psychiatr Petr Smolík čelí obžalobě za sexuální nátlak na svou klientku. Vinu odmítá. Jaký soud bude kauzu řešit, zatím není zřejmé. Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 totiž při středečním veřejném zasedání dospěla k názoru, že Smolíkovo počínání naplňuje znaky nového trestného činu sexuálního útoku. Pokud psychiatr způsobil pacientce těžkou újmu na zdraví, hrozilo by mu až 12 let vězení, a takto závažný skutek by musel projednat soud vyšší instance. O tom, jaké instituci řešení případu náleží, rozhodne vrchní soud.Sdílet video na FB