Narazil do kamionu se dřevem, zázrakem přežil

K velmi vážné nehodě došlo na dálnici D1 na příjezdu do Prahy na úrovni Chodova, kde řidič dodávky narazil v plné rychlosti do kamionu, který převážel kmeny stromů. Hasiči vyprostili zaklíněného řidiče dodávky za sedm minut a předali ho do péče záchranné služby. Následně byl řidič do nemocnice transportován vrtulníkem letecké záchranné služby. Zásah blokoval provoz na komunikaci několik desítek minut. Řidič kamionu z nehody vyvázl bez zranění, ovšem měl pozitivní dechovou zkoušku. Nadýchal téměř jedno promile. Co nehodě předcházelo vyšetřují dopravní policisté.

video: iDNES.tv