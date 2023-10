VIDEO: Žalobkyně žádá pro exposlance Feriho nepodmíněný trest okolo tří let vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žalobkyně žádá pro exposlance Feriho nepodmíněný trest okolo tří let vězení

Státní zástupkyně navrhla pro bývalého poslance Dominika Feriho obžalovaného ze dvou znásilnění a pokusu o znásilnění trest okolo tří let vězení. Řekla to v úterý v závěrečné řeči u Obvodního soudu pro Prahu 3, který se případem zabývá. Svůj návrh přednesou i Feriho obhájci. Závěrečnou řeč by měl pronést také Feri, který v minulosti obžalobu popřel. Rozhodnutí by soud mohl vynést ve čtvrtek.

video: iDNES.tv