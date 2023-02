VIDEO: Feri u soudu poukázal na rozpory ve výpovědích poškozených dívek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Feri u soudu poukázal na rozpory ve výpovědích poškozených dívek

Obžalovanému exposlanci Dominikovi Ferimu hrozí až desetileté vězení. Obžaloba popisuje tři skutky. První dva se staly podle státní zástupkyně v roce 2016 ve Feriho bytě. První dívku se Feri podle obžaloby pokoušel políbit, následně na ni různě sahal. Dívka mu podle žalobkyně dávala najevo, že si intimní kontakt nepřeje. Poté, co požila nealkoholický nápoj, se dostala podle spisu do stavu "částečné ztráty vědomí". Feri s ní měl pak údajně pohlavní styk. Druhý skutek se podle žalobkyně stal v listopadu 2016, s další dívkou měl tehdy Feri podle obžaloby opět pohlavní styk i přes její nesouhlas. K třetímu incidentu došlo podle žalobkyně na konci února 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny dívku kvůli možné pozici stážistky. Feri ji podle obžaloby začal osahávat, snažil se ji líbat a ignoroval její nesouhlas. Dívce se podařilo odejít, obžaloba proto skutek kvalifikuje jako pokus o znásilnění. Feri obžalobu odmítá.

