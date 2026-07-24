Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Soud osvobodil proruskou skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír v kauze podpory terorismu, její šéf dostal podmínku

Krimi | Soudy
Soud v pátek osvobodil proruskou skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír v kauze podpory terorismu. Vedoucímu domobranců Ivanu Kratochvílovi uložil roční podmínku a pětiletý zákaz organizování spolků zaměřených na vojenský či polovojenský výcvik. Sympatizant spolku Vladimír Štádler pak dostal půlroční podmínku za nezákonné ozbrojování. Ostatní dva obžalované představitele domobranců soud zprostil viny. Verdikt není pravomocný. Státní zástupce požadoval zrušení spolku a vězení pro všechny obžalované, proti rozsudku podal odvolání.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:22

Stovky ruských dětí dorazily na tábor v Severní Koreji
Zahraniční
24. 7. 2026 12:04
01:45

Za krutý chov psů na prodej dostala žena pět let vězení. Je to vzkaz všem množírnám, reagovala státní zástupkyně
Krimi
24. 7. 2026 11:50
02:15

Prezident přivítal finalistky Wimbledonu, pobavil kšiltovkou
Domácí
24. 7. 2026 11:30
01:52

První den Benátské. Koncert Müllera zhatil déšť
Domácí
24. 7. 2026 11:30
00:51

Takhle teď vypadá herečka Jennifer Love Hewittová z hororu Tajemství loňského léta
Společnost
24. 7. 2026 11:06
00:10

Závažný zločin v jabloneckém bytovém domě vyšetřuje policie jako vraždu
Krimi
24. 7. 2026 11:02
02:38

Soud osvobodil proruskou skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír v kauze podpory terorismu, její šéf dostal podmínku
Krimi
24. 7. 2026 10:46
01:25

Okamura při návštěvě Číny vystoupal na Velkou čínskou zeď. Je to div světa, řekl
Domácí
24. 7. 2026 10:18
00:16

Zoo a ochránci vrací do přírody kriticky ohroženého sysla
Domácí
24. 7. 2026 10:16
01:22

Kanada zrušila oslavu otevření mostu, který ji spojuje s USA
Zahraniční
24. 7. 2026 9:00
00:46

Letní filmová škola v Uherském Hradišti začíná, zaměří se na balkánské filmy
Domácí
24. 7. 2026 8:58
00:56

Před 115 lety svět znovu objevil Machu Picchu. Město Inků halí tajemství
Zahraniční
24. 7. 2026 8:30
00:52

V boji s požáry ve Francii pomohou vrtulníky z Česka a Slovenska
Zahraniční
24. 7. 2026 8:24
00:46

Při přestavbě hradeckého nádraží odčerpávají tisíce kubíků vody z výkopů
Domácí
24. 7. 2026 8:12
00:36

USA dál útočí na Írán. Trump chce škody platit ze zmrazeného majetku
Zahraniční
24. 7. 2026 8:08
01:11

Ukrajinské drony postupně nalétávaly na ruské sklady
Zahraniční
24. 7. 2026 7:58
00:46

Okolí žďárského Domu kultury čeká proměna za 70 milionů
Domácí
24. 7. 2026 7:56
00:58

Ohnivé peklo poblíž Madridu. Ničivý požár vyhnal z domovů tisíce lidí
Zahraniční
24. 7. 2026 7:40
01:01

Ochránci přírody sbírají semena z místních luk
Domácí
24. 7. 2026 6:00
02:40

Pirelli The Cal 2027
Domácí
24. 7. 2026 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.