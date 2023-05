VIDEO: Trest není přísný, ale zvýšit jsme ho nemohli, řekl v případu zdrogovaného řidiče odvolací soud Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trest není přísný, ale zvýšit jsme ho nemohli, řekl v případu zdrogovaného řidiče odvolací soud

Josefu Kijanicovi, který před třemi lety úmyslně vjel autem do tachovského domova seniorů a zapříčinil vážné zranění jedné z obyvatelek, v pondělí Vrchní soud v Praze potvrdil pět let vězení za opilství. Muž se podle verdiktu činu dopustil ve stavu toxické psychózy, kterou si ale sám přivodil. Seniorka později kvůli poúrazovým komplikacím zemřela. Rozhodnutí je pravomocné. Opilství se podle trestního zákoníku dopustí ten, kdo se aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti. Soudy za něj mohou uložit trest od tří do deseti let vězení.

