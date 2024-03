VIDEO: Policisté dopadli lupiče z benzínky pár hodin po činu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policisté dopadli lupiče z benzínky pár hodin po činu

Na benzínku přijel v pondělí 11. března vozidlem Citroen, které jak se ukázalo, bylo policií evidováno jako odcizené. Na čerpací stanici 21letý muž natankoval plnou nádrž, nakoupil několik krabiček cigaret a za uvedené zboží chtěl zaplatit kartou. Na potvrzení platby již nečekal a usedl do „svého“ automobilu. Obsluha čerpací stanice za mužem vyběhla, ten se však již k placení neměl, vytáhl zbraň, kterou obsluhu ohrožoval a se slovy, ať to nechá být, z místa bez zaplacení odjel po dálnici D4 směrem na Jižní Čechy. Po podezřelém muži začali příbramští policisté okamžitě pátrat a operativním šetřením spolu s vyhodnocením kamerových záznamů se jim podařilo zjistit pravděpodobnou trasu odcizeného vozidla. Ve spolupráci s jihočeskými kolegy byl podezřelý řidič hlídkou Dálničního oddělení Chotoviny na dálnici D3 zadržen. Při následném výslechu podezřelý policistům přiznal, že zbraň, kterou obsluhu ohrožoval, cestou odhodil do rybníka. Tam jí následně policejní potápěči skutečně nalezli. Jednalo se o plynovou pistoli.

video: Policie ČR