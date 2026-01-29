Dopravu na Plzeňsku komplikují dopravní nehody

Sněhové přeháňky a teploty kolem nuly komplikují dopravu po Česku. Ve Středočeském kraji některé spoje MHD nevyjely, jiné nabírají zpoždění. Ze Slezska, konkrétně okolí Bruntálska, hlásí řidiči zledovatělé silnice. Spoustu nehod hlásí Plzeňský kraj. Situace je podobná na většině území, meteorologové i silničáři apelují na opatrnost.
