Pekárna Zelená louka odmítla obžalobu v kauze dotace na linku na toustový chléb
Společnost Pekárna Zelená louka, která spadá pod koncern Agrofert, v pondělí u středočeského krajského soudu popřela prostřednictvím svého zástupce obžalobu, která souvisí s evropskou dotací na linku na toustový chléb. Obžalobě čelí i dva členové představenstva firmy Michal Miksche a Václav Šrámek. Ti vinu odmítají také. Případ se týká dotace 100 milionů korun na inovativní linku na toustový chleba Penam. V popisu projektu, který o dotaci žádal, Pekárna Zelená louka uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky níž měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu uvedli, že pekárna použila už existující technologii. Evropská unie následně ministerstvu průmyslu a obchodu dotaci neproplatila.
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Pekárna Zelená louka odmítla obžalobu v kauze dotace na linku na toustový chléb
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