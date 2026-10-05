„Řeknu, co vím.“ Soud v kauze Dozimetr předvolal jako svědkyni Hlubučkovu exkolegyni Marvanovou
V pondělí se k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 vrátila kauza Dozimetr. Jako svědkyně přišla vypovídat bývalá pražská radní a současná senátorka a zastupitelka Hana Kordová Marvanová. Ta v inkriminované době podle svých slov ještě jako členka hnutí STAN na podezřelé zakázky sama upozorňovala.
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