V kauze Dozimetr přišel k soudu svědčit obviněný bývalý ekonomický ředitel DPP Matej Augustín

Krimi | Soudy
U Obvodního soudu pro Prahu 9 pokračuje v pondělí hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP) - kauze Dozimetr. Soud má v plánu vyslýchat obviněného bývalého ekonomického ředitele DPP Mateje Augustína.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:11

V kauze Dozimetr přišel k soudu svědčit obviněný bývalý ekonomický ředitel DPP Matej Augustín
Krimi
10. 11. 2025 9:06
00:32

Pekelný kopec už střeží včely a mravenci
Domácí
10. 11. 2025 8:10
03:46

Chata na nehostinných Špicberkách
Lifestyle
10. 11. 2025 0:06
01:37

Trailer na Simpsonovi ve Fortnite
Lifestyle
10. 11. 2025 0:06
01:55

Riziko při nehodě zvyšuje i nepřipoutaný pasažér vzadu
Krimi
10. 11. 2025 0:06
01:32

Projeli jsme elektrickou blechu Citroën Ami. Drnčí, jede nejvíc 45 km/h a holky se otáčejí
Technika
10. 11. 2025 0:06
00:36

Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky. Na místě jsou desítky zraněných, devět těžce
Zahraniční
9. 11. 2025 22:18
01:01

Babylon v ohrožení. Klimatické změny devastují starověké památky v Iráku
Zahraniční
9. 11. 2025 21:04
00:39

Olšovský s herci podél Mže vysázel Muzikálovou alej
Domácí
9. 11. 2025 20:36
01:14

Poškozený ruský vrtulník dosedl a opět vzlétl. Záběry havárie se šíří internetem
Zahraniční
9. 11. 2025 16:06
01:27

Slavnostní večer otevřel Horáckou arénu
Domácí
9. 11. 2025 14:52
01:00

Motocyklista se zákazem mířil do práce, nakonec skončil na služebně
Domácí
9. 11. 2025 13:36
00:33

Filipíny kvůli supertajfunu spěšně evakuují, může ohrozit 30 milionů obyvatel
Zahraniční
9. 11. 2025 13:04
01:50

V návrhu rozpočtu končící vlády chybí desítky miliard, říká Babiš
Domácí
9. 11. 2025 11:42
00:43

Lavrov je stále ministrem, řekl Peskov. Podle Zacharovové Západ lže
Zahraniční
9. 11. 2025 11:12
01:01

Mladá generace je furt unavená, míní Roman Zach
Společnost
9. 11. 2025 10:22
28:59

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě
Rozstřel
9. 11. 2025 10:20
00:58

Izraelští osadníci napadli na Západním břehu Palestince. Házeli po nich i velké kameny
Zahraniční
9. 11. 2025 9:50
06:37

Král atletů Štefela: Snad to kouč rozdýchá! Pauza mi stačila, cílů mám ještě spoustu
Domácí
9. 11. 2025 9:04
00:31

Hajná vyrábí zdravé sirupy
Domácí
9. 11. 2025 8:44

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.