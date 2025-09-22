Šňupání a vtírání kokainu do konečníku. Redl se doznal, že nabídl drogu prostitutce

Krimi | Soudy
Údajná hlava organizované skupiny v kauze Dozimetr, obžalovaný Michal Redl, se před soudem přiznal k tomu, že nabídl placené sexuální společnici kokain.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:37

Poslankyni STAN hrozí vyšetřování za opravy bytů v části Brna
Domácí
22. 9. 2025 13:46
02:14

Jeřáb v noci usadil Faltusův most přes karlovarskou výpadovku
Domácí
22. 9. 2025 12:50
01:39

Šňupání a vtírání kokainu do konečníku. Redl se doznal, že nabídl drogu prostitutce
Krimi
22. 9. 2025 12:46
00:30

Na kamion jsme nestříleli, hájí se Ukrajinci. Svědkyně ale tvrdí opak
Krimi
22. 9. 2025 12:38
00:45

Opilý řidič nadýchal skoro tři promile, jel prý do Lidlu
Krimi
22. 9. 2025 12:24
00:31

Ukrajinci na Krymu zničili Rusům obojživelné letouny
Zahraniční
22. 9. 2025 11:08
01:21

Knobloch se v kauze Autostráda dohodl na podmínce
Domácí
22. 9. 2025 10:20
00:41

Kybernetický útok způsobil chaos na evropských letištích
Zahraniční
22. 9. 2025 10:18
35:27

Poradce premiéra Netuka mluvil o srdci, IKEM i údajných penězích pro politiky
Rozstřel
22. 9. 2025 10:00
01:07

Obec Železné na Brněnsku sužuje nelegální skládka
Domácí
22. 9. 2025 10:00
01:13

Začalo hlavní líčení v ostře sledované kauze Dozimetr
Krimi
22. 9. 2025 9:54
00:57

Hluboká už se pyšní novou lávkou přes řeku Vltavu
Domácí
22. 9. 2025 9:44
02:25

Redlovi advokáti u soudu: Hlavní líčení v kauze Dozimetr nemělo začít
Krimi
22. 9. 2025 9:26
00:44

Nenávidím své oponenty, řekl Trump na pohřbu Kirka
Zahraniční
22. 9. 2025 9:16
00:59

Nemá ruce ani nohy, přesto si žena život užívá
Společnost
22. 9. 2025 9:14
00:32

Ukrajinské stíhačky F-16 sestřelily ruské rakety
Zahraniční
22. 9. 2025 9:08
00:50

Na Čínu a Filipíny se žene supertajfun Ragasa
Zahraniční
22. 9. 2025 8:50
01:56

Výstava mistra Nováka je galerijní událostí roku
Domácí
22. 9. 2025 8:18
01:07

Tisíce příznivců se rozloučily s Charliem Kirkem
Zahraniční
22. 9. 2025 7:50
00:47

Palestinský stát nebude, jen odměňujete terorismus, vzkázal Británii Netanjahu
Zahraniční
21. 9. 2025 20:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.