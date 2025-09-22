Začalo hlavní líčení v ostře sledované kauze Dozimetr
U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo v pondělí hlavní líčení v kauze Dozimetr, která se týká korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku.
01:21
Knobloch se v kauze Autostráda dohodl na podmínce
Domácí22. 9. 2025 10:20
00:41
Kybernetický útok způsobil chaos na evropských letištích
Zahraniční22. 9. 2025 10:18
35:27
Poradce premiéra Netuka mluvil o srdci, IKEM i údajných penězích pro politiky
Rozstřel22. 9. 2025 10:00
01:07
Obec Železné na Brněnsku sužuje nelegální skládka
Domácí22. 9. 2025 10:00
01:13
Krimi22. 9. 2025 9:54
00:57
Hluboká už se pyšní novou lávkou přes řeku Vltavu
Domácí22. 9. 2025 9:44
00:44
Nenávidím své oponenty, řekl Trump na pohřbu Kirka
Zahraniční22. 9. 2025 9:16
00:59
Nemá ruce ani nohy, přesto si žena život užívá
Společnost22. 9. 2025 9:14
00:32
Ukrajinské stíhačky F-16 sestřelily ruské rakety
Zahraniční22. 9. 2025 9:08
00:50
Na Čínu a Filipíny se žene supertajfun Ragasa
Zahraniční22. 9. 2025 8:50
01:56
Výstava mistra Nováka je galerijní událostí roku
Domácí22. 9. 2025 8:18
01:07
Tisíce příznivců se rozloučily s Charliem Kirkem
Zahraniční22. 9. 2025 7:50
00:47
Palestinský stát nebude, jen odměňujete terorismus, vzkázal Británii Netanjahu
Zahraniční21. 9. 2025 20:00
00:52
Dálnici D4 zablokovala hromadná kolize několika aut, motorky i přívěsu s koněm
Krimi21. 9. 2025 19:52
00:43
Drony budou jednou vozit lidi z letiště do města
Domácí21. 9. 2025 18:00
01:38
Velká Británie, Kanada a Austrálie oficiálně uznaly Stát Palestinu
Zahraniční21. 9. 2025 17:32
01:23
U památníku obětí střelby na FF UK přibyla deska s vytesanými jmény obětí
Domácí21. 9. 2025 17:30
02:00
Dny NATO za víkend navštívilo 150 tisíc lidí
Technika21. 9. 2025 16:58
02:25
00:52
00:47
Dálnici D1 uzavřely u Jažlovic tři řetězové nehody blízko sebe, bouralo jedenáct aut
01:04