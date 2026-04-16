Požadavek na pětimilionový úplatek jsem odmítl, ohlásil jsem to policii, řekl v kauze Dozimetr podnikatel Borenstein
Belgický podnikatel a zakladatel Karlín Group Serge Borenstein ve čtvrtek u hlavního líčení v kauze Dozimetr potvrdil, že mu někdejší šéf pražského dopravního podniku (DPP) Martin Dvořák tlumočil požadavek bývalého finančního ředitele DPP Mateje Augustína na pětimilionový úplatek kvůli projektu Nové Holešovice. Zároveň však uvedl, že mu Dvořák radil peníze nedávat. Muž se následně obrátil na policii. Kvůli tomuto úplatku a další rozsáhlé korupci v dopravním podniku se u soudu zpovídá šest mužů, mezi nimi i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).
00:26
Rusové testují robotického bachaře
Zahraniční16. 4. 2026 13:40
04:15
Babiš: Čekal jsem, že se opozice bude po prohraných volbách chovat jinak
Domácí16. 4. 2026 13:08
00:17
Magyar po volbách zahlédl Orbána odpočívat na balkóně své rezidence
Zahraniční16. 4. 2026 13:08
06:30
Krimi16. 4. 2026 12:04
00:40
Kamion Penamu skončil mezi borovicemi, sjezd z dálnice u Jihlavy stojí
Krimi16. 4. 2026 11:30
01:23
Muži chodil 25 let důchod mrtvé tchyně, za podvod dostal podmínku
Krimi16. 4. 2026 11:24
00:52
V Rusku se schyluje ke vzpouře. Před Putinem se věci tají, líčí blogerka
Zahraniční16. 4. 2026 10:56
04:42
Je tu snaha destabilizovat a zabít Českou televizi a rozhlas, kritizuje Kupka
Domácí16. 4. 2026 10:54
03:50
Macinka před třemi lety kritizoval přesun české ambasády do Jeruzaléma.
Domácí16. 4. 2026 10:44
00:53
Herec Jaroslav Plesl zve k zážitkové prohlídce dřevěného kostela v Hradci
Domácí16. 4. 2026 10:34
00:34
Audiovizuální prohlídka dřevěného kostela je příležitostí ke zpomalení
Domácí16. 4. 2026 10:34
01:12
Eskorta převáží Jiřikovského k jednání o prodloužení vazby
Domácí16. 4. 2026 10:04
01:42
Vencl ukázal mrazivé záběry z blackoutu pod ledem
Sport16. 4. 2026 9:58
01:16
Zloději ukradli z marketu sbírku pro mobilní hospic
Krimi16. 4. 2026 9:50
02:06
Markéta Vaňková se loučí s funkcí primátorky
Domácí16. 4. 2026 9:00
01:11
Hannibal 2026 v Söldenu: největší show v Alpách znovu ožívá na ledovci
Zahraniční16. 4. 2026 8:30
01:09
V australském Geelongu hoří jedna ze dvou rafinerií
Zahraniční16. 4. 2026 7:50
00:50
Stovky dinosaurů zaplavily univerzitu v Calgary. Padl světový rekord
Zahraniční16. 4. 2026 5:30
00:40
Kamion Penamu skončil mezi borovicemi, sjezd z dálnice u Jihlavy stojí
01:23
Muži chodil 25 let důchod mrtvé tchyně, za podvod dostal podmínku
01:16
Zloději ukradli z marketu sbírku pro mobilní hospic
03:35