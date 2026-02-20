Drama na D1: Policisté rozmluvili muži skok z dálničního mostu

Krimi
Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov v pátek ráno zachránili devětapadesátiletého muže, který chtěl kvůli finančním problémům skočit z mostu na 144. kilometru dálnice D1. Hlídka na místě zasáhla během pěti minut a muže, u něhož dechová zkouška potvrdila 0,6 promile alkoholu, včas dostala do bezpečí a předala záchranářům.
video: PČR
