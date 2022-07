VIDEO: Do stavu nepříčetnosti se přivedla sama dobrovolně, vysvětlil soudce trest za opilství Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do stavu nepříčetnosti se přivedla sama dobrovolně, vysvětlil soudce trest za opilství

Na pět let do vězení poslal v úterý Krajský soud v Praze čtyřiačtyřicetiletou Martinu Č., která letos v lednu v obci Vysoká na Mělnicku usmrtila svého druha. Žena nebyla potrestaná za vraždu, ale za trestný čin opilství. Konzumací velkého množství kokainu se totiž přivedla do stavu nepříčetnosti. Partnera pak dusila, pokousala, pobodala a amputovala mu penis i varlata.

video: iDNES.tv