Drogy, samopal, pistole i mina. Celníci s policisty zasahovali na severu Plzeňska

Devětačtyřicetiletý muž ze severu Plzeňska skončil ve vazbě po zátahu s krycím názvem Anthony. Na něm se podíleli jak policisté, tak především příslušníci Odboru pátrání Generálního ředitelství cel. Ti případ před samotnou akcí prověřovali téměř rok. Vedle drog při domovních prohlídkách zajistili 27. listopadu i zbrojní arzenál.
