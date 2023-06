VIDEO: Drzý recidivista okrádal seniory, sledoval je až domů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Drzý recidivista okrádal seniory, sledoval je až domů

Pražští kriminalisté dopadli čtyřiačtyřicetiletého muže, které podle obvinění okradl dvanáct seniorů. Poté, co si vyhlédl oběť, následoval ji až do domu a obral ji o peněženku. Za krádeže byl přitom už šestkrát ve vězení, kde strávil celkem 12 let.

video: PČR