Vyhodili je dveřmi, vrátili se přes koupelnu oknem

Zcela neznámá dvojice se v uplynulém měsíci vetřela do přízně 73leté seniorky, která v domě v Pardubicích žila sama. Oba využili její dobroty a téměř z ulice se ještě s jedním mužem nastěhovali k ní. Jakmile to zjistila její dcera (majitelka domu), okamžitě jednala a za pomocí policistů všechny cizí lidi z domu vystěhovala. Dvojice se ale střechy nad hlavou nehodlala vzdát a za pár hodin se do domu vrátila, tentokráte oknem. S namířenými pistolemi jem tam zadřeli policisté.

video: Policie ČR