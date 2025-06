VIDEO: Dvojice si odnesla z bytu šperky a hotovost za dva miliony Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dvojice si odnesla z bytu šperky a hotovost za dva miliony

Kriminalisté pracují na objasnění případu krádeže vloupáním do bytu, ze kterého si neznámá dvojice odnesla šperky a hotovost za dva miliony korun. Případ se odehrál o víkendu z 22. března na 23. března v jednom z bytů ulici Zakšínská v Praze 9. Na záznamu z kamery umístěné uvnitř bytu proti vstupním dveřím je hned na začátku videa slyšet cvaknutí zámku a poté, co se dveře otevřou, vstupuje do bytu jedna ze dvou podezřelých osob. Následně se však vrací zpět a dveře přivírá. Dotyčný totiž zjistil, že je na zemi funkční kamera, nasazuje si proto roušku na obličej, opět vchází do bytu a kameru vypíná. Následně z bytu mizí hotovost, šperky a samozřejmě i kamera, to vše vše za dva miliony korun.

video: Policie ČR