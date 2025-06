VIDEO: Člen gangu falešných bankéřů si dohodl pětiletý trest. Pomohl policii rozkrýt celou skupinu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Člen gangu falešných bankéřů si dohodl pětiletý trest. Pomohl policii rozkrýt celou skupinu

Městský soud v Praze ve čtvrtek schválil dohodu o vině trestu mezi státním zástupcem a jedním členem skupiny česko-ukrajinských falešných bankéřů. Mezinárodní skupina podle obžaloby připravila více než 800 lidí o 195 milionů korun. Členové skupiny z callcenter na Ukrajině volali lidem do Česka. Vydávali se za pracovníky bank nebo policisty a tvrdili lidem, že jejich účty byly napadeny. Snažili se je přimět k tomu, aby převedli své úspory do takzvaných bitcoinmatů. Dnes potrestaný muž, který si odsedí ve vězení pět let, spolupracoval s policií a pomohl gang rozkrýt. Tři jeho komplicové dostali o den dřív nepravomocné tresty ve výši 11,5 až 12,5 roku vězení.

video: iDNES.tv