VIDEO: Jsem nevinný, nesouhlasí Rathův exporadce Bušina s šestiletým trestem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jsem nevinný, nesouhlasí Rathův exporadce Bušina s šestiletým trestem

Bývalý investiční náměstek středočeských krajských nemocnic Filip Bušina má jít za daňové úniky na šest let do vězení. Měl by také zaplatit 10,5 milionu korun jako peněžitý trest. Rozhodl o tom středočeský krajský soud. Bušinu odsoudil jen v části obžaloby, ve zbytku jej viny zprostil. Soud uložil nepodmíněné tresty i některým dalším obžalovaným. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat k Vrchnímu soudu v Praze. Bušina, který byl také poradcem středočeského hejtmana Davida Ratha, vinu dlouhodobě odmítá. Obžaloba tvrdila, že jeho skupina způsobila škodu 630 milionů korun.

video: Jiří Pánek, Adam Kvita, iDNES.tv