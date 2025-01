VIDEO: Gang lupičů z Ústecka nakradl věci za pět milionů korun Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kriminalistům Ústeckého kraje se podařilo rozkrýt rozsáhlou trestnou činnost skupiny čtyř osob, která se od srpna 2024 zaměřovala na vloupání do hotelů, penzionů a rodinných domů. Dva hlavní pachatelé, muži ve věku 28 a 23 let, společně se svými družkami ve věku 30 a 21 let, provedli celkem 20 vloupání na území Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje. Pachatelé vždy útočili v noční době, přičemž se zaměřovali na trezory, pokladny s finanční hotovostí a motorová vozidla. V několika případech odcizenými vozidly přímo odjížděli z místa činu. Kriminalisté již vypátrali většinu těchto vozidel a vrátili je majitelům. Celková způsobená škoda na území České republiky dosáhla téměř 5 milionů korun.

video: PČR