Hádka u pokladny skončila brutálním napadením

Slovenská policie vyjížděla ve čtvrtek 23. října do jednoho z bratislavských obchodů kvůli hádce a následné rvačce mezi mezi dvěma zákazníky. K ní došlo údajně kvůli tomu, že se jeden z mužů tlačil u pokladny na zákazníka před ním. Tomu se to nelíbilo a mezi oběma muži došlo k hádce, která přerostla ve fyzickou konfrontaci. 27letý Dominik H. srazil muže k zemi a několikrát ho kopl do hlavy. Policie útočníka krátce po činu na místě zadržela a následně byl obviněn z výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Celý incident zachytila bezpečností kamera, záznam z napadení zveřejnila bratislavská policie na svém Facebooku.
video: Policie SR - Bratislavský kraj
